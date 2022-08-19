مدير بوروسيا دورتموند ينفي أي اتصال بشأن التعاقد مع رونالدو

نفى المدير العام لبوروسيا دورتموند هانز-يواكيم فاتسكه الشائعات التي تحدثت عن إمكانية التعاقد مع كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد مؤكدًا أنه "لا يوجد اتصال على الإطلاق بين الاطراف المعنية، وبالتالي لا يوجد صفقة".

وأشارت بعض التقارير الإعلامية الى أن رونالدو قد يكون مهتمًا بالانتقال الى بوروسيا دورتموند وبالتالي خوض غمار دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كما يرغب، بالإضافة الى خوض تحد جديد في مسيرته وهو الفوز بلقب الدوري الالماني بعد أن حقق ذلك في إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا.

إلا أن فاتسكه أكد "كريستيانو رونالدو وبوروسيا دورتموند... للوهلة الأولى، يبدو الأمر ساحرًا. أحب هذا اللاعب، فهو أحد أعظم اللاعبين على مر التاريخ. لكن لا يوجد اتصال على الإطلاق بين الأطراف المعنية وبالتالي ما من صفقة".

ورغم أن دورتموند خسر هذا الصيف جهود هدافه الفتاك الشاب النرويجي إرلينغ هالاند لصالح مانشستر سيتي بطل إنكلترا، إلا أنه لا يبدو مهتمًا بالبرتغالي البالغ 37 عامًا.

تابع فاتسكه "يجب أن نستثمر أكثر في الشباب ونحن نلعب ورقة أفضل المواهب. إنها بالتأكيد استراتيجية. لكن يجب أن نتوقع أيضًا أن هؤلاء اللاعبين سيغادروننا بعد موسمين أو ثلاثة".

