مدرب ليفركوزن يؤكد رحيل هافيرتس إلى تشيلسي

وقال بوس بخصوص هافيرتس الذي يعتبر في سن الـ21 عاما أحد أفضل المواهب في كرة القدم الألمانية "في كرة القدم يمكن أن تفشل دائماً في النهاية"، مضيفا "لكن بصراحة تامة، استمرت المفاوضات منذ فترة طويلة وأنطلق من مبدأ أن كاي سيترك الفريق أكثر من رؤيته سيبقى في صفوف النادي".

وأكد المدرب الهولندي الذي فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حل الفريق خامساً في الدوري الألماني، أن تشيلسي كان بالفعل المحاور المميز لهافرتز.

وكان باير ليفركوزن يطالب قبل الأزمة التي تسبب بها وباء "كوفيد-19"، بـ100 مليون يورو للسماح للاعب الشاب بالرحيل.

وسبق للنادي اللندني الحصول على خدمات نجم آخر في الدوري الألماني هذا الصيف هو مهاجم لايبزيغ الدولي تيمو فيرنر مقابل نحو 53 مليون يورو.

من جهة أخرى، أكد بوش أن فولاند (28 عاماً و 10 مباريات دولية) بصدد الرحيل عن صفوف ليفركوزن الى موناكو، وقال "كل شيء ممكن، لكن إذا سألتني إذا كنت أنوي رؤيته يعود إلى صفوف الفريق فإن جوابي واضح: لا ".

