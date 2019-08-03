مدرب ليستر يأسف للتخلي عن ماغواير

قال الايرلندي الشمالي براندن روجرز "اتفق الناديان (على قيمة الصفقة) ولا يزال هناك بعض العمل.. هو لاعب مميز، وليس لاعباً أردنا أن نخسره".

وتقدر صفقة انتقال ماغواير بثمانين مليون جنيه استرليني (نحو 97 مليون دولار أميركي).

وسيخضع المدافع الذي خاض 20 مباراة دولية مع منتخب إنكلترا لفحص طبي روتيني في نهاية الأسبوع الحالي، قبل أن يصبح انتقاله رسمياً بحسب شبكتي "بي بي سي" و"سكاي".

تابع مدرب ليفربول السابق: "هو لاعب عالمي، وهو رجل طيب أيضاً.. يعرف الاهتمام بخدماته ولقد كان لاعباً محترفاً طوال الصيف".

وبحال تأكد رقم الصفقة، سيتفوق ماغواير على الهولنديين ماتيس دي ليخت المنتقل الشهر الماضي من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس الإيطالي (75 مليون يورو زائد 10,5 ملايين مكافآت) وفيرجيل فان دايك المنتقل من ساوثمبتون الإنكليزي إلى مواطنه ليفربول (75 مليون يورو في كانون الثاني/يناير 2018).

وسيصبح ماغواير ثالث لاعب يستقدمه يونايتد الصيف الحالي بعد الظهير آرون وان-بيساكا من كريستال بالاس والجناح الويلزي دانيال جايمس من سوانسي.

ويسعى يونايتد أيضاً لضم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس في صفقة تبادلية ستشهد انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو في الاتجاه المعاكس.

