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الدوري الفرنسي
ميركاتو

مخيتاريان يبقى في روما بعقد دائم

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ذكر نادي أرسنال الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إن الأرميني هنريك مخيتاريان انضم إلى روما الإيطالي بعد فسخ عقده مع النادي اللندني.

Reuters

ولعب مخيتاريان الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع روما بعد فترة سيئة امتدت 18 شهراً مع أرسنال الذي انضم إليه في كانون الثاني/ يناير 2018 في صفقة تبادلية شهدت رحيل المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد.  

وقال أرسنال في بيان "مخيتاريان سيرحل بعد انتهاء إعارته لمدة موسم في إيطاليا. اتفقنا على فسخ عقده بالتراضي للسماح بانتقاله إلى روما بعقد دائم".  

وأحرز مخيتاريان تسعة أهداف بالإضافة إلى ست تمريرات حاسمة في الموسم الماضي مع روما الذي احتل المركز الخامس في الدوري وتأهل للدوري الأوروبي.  

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي في 19 سبتمبر أيلول.  
         

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