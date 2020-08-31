مخيتاريان يبقى في روما بعقد دائم

ولعب مخيتاريان الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع روما بعد فترة سيئة امتدت 18 شهراً مع أرسنال الذي انضم إليه في كانون الثاني/ يناير 2018 في صفقة تبادلية شهدت رحيل المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد.

I‘m delighted to announce that I’ve permanently joined the #giallorossi 💛❤️🐺👊🏻 I‘d like to thank @arsenal , its personnel & the millions of #gunners all whom supported me over the past 1,5Y. A special thanks to A. Wenger for having brought me to the club and for his trust in me pic.twitter.com/KD8QJuhAbT — Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) August 31, 2020

وقال أرسنال في بيان "مخيتاريان سيرحل بعد انتهاء إعارته لمدة موسم في إيطاليا. اتفقنا على فسخ عقده بالتراضي للسماح بانتقاله إلى روما بعقد دائم".

وأحرز مخيتاريان تسعة أهداف بالإضافة إلى ست تمريرات حاسمة في الموسم الماضي مع روما الذي احتل المركز الخامس في الدوري وتأهل للدوري الأوروبي.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي في 19 سبتمبر أيلول.

