محمد صلاح يتحدث بغموض عن مستقبله مع ليفربول

وتناقلت الصحف البريطانية تصريحات جديدة لصلاح أدلى بها لسكاي سبورتس خاصة وأنه سيصبح حراً مع نهاية موسم 2022-2023.

وقال صلاح: "إذا سألتني فأنا أود البقاء حتى آخر يوم في مسيرتي كلاعب كرة قدم، ولكن لا أستطيع قول الكثير عن ذلك، الأمر ليس بيدي"، مؤكداً أنّ مسألة استمراره مرتبطة بما يريده النادي.

وتابع: "في الوقت الحالي لا أستطيع رؤية نفسي ألعب ضد ليفربول إطلاقاً، هذا سيجعلني حزيناً، إنه أمر صعب، لا أريد التحدث عن ذلك لكنه سجعلني حزيناً حقاً"، مؤكداً أنّه لا يعرف ماذا سيحدث في المستقبل.

وتألق صلاح بشكل لافت هذا الموسم بتسجيله 12 هدفاً في 11 مباراة وهو ما جعل العديد من المحللين يطرحون اسمه للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

ولاقى صلاح الدعم المطلوب من الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الذي اعتبر النجم المصري أفضل لاعب في العالم بالوقت الحالي.

ويتصدر محمد صلاح لائحة هدافي الدوري الممتاز بسبعة أهداف رفقة جيمي فاردي وهو اعتاد على المنافسة على لقب الهداف في السنوات الأخيرة.

ولم يتمكن صلاح من إبراز موهبته مع منتخب مصر في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، لكن بلاده تتصدر المجموعة السادسة بفارق أربع نقاط عن ليبيا.