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كأس أمم إفريقيا 2019
ميركاتو

محادثات رسمية بين إنتر ميلان ويونايتد بشأن لوكاكو

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دخل إنتر ميلان الإيطالي في مفاوضات رسمية مع مانشستر يونايتد للحصول على خدمات مهاجم الأخير البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بحسب ما أعلن المدير الرياضي للـ"نيراتزوري" بييرو أوسيليو الجمعة.

Reuters

وقال أوسيليو بعد اجتماعه بمسؤولي يونايتد في مكاتب النادي الانكليزي الشمالي في لندن "إنها مقاربة رسمية بين ناديين مهمين. سنرى ما سيحصل. جميع اللاعبين الذين نرصدهم هم أهداف اتفقنا عليها مع المدرب أنطونيو كونتي. نريد تلبية طلباته مع الأخذ بعين الاعتبار بعض المعايير المادية".

ولا يبدو عرض إنتر ميلان الأولي يلبي المطلوب لأنه يريد استعارة اللاعب على مدى موسمين مقابل 9 ملايين يورو مع ضرورة شرائه في نهاية هذه الفترة.

وبحسب تقارير صحفية، يصرّ مانشستر يونايتد على الحصول نقداً على 75 مليون جنيه استرليني (حوالي 82 مليون يورو) وهو المبلغ الذي دفعه عندما ضم المهاجم البلجيكي من إيفرتون عام 2017.

وخاض لوكاكو 96 مباراة في صفوف الشياطين الحمر وسجل 42 هدفاً، لكن مدرب الفريق النرويجي أولي غونار سولسكاير الذي حل بدلاً من البرتغالي جوزيه مورينيو منتصف الموسم المنصرم، فضّل عليه ماركوس راشفورد في مركز رأس الحربة.

روميلو لوكاكو مانشستر يونايتد إنتر ميلان
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