ماني يؤكد رغبته بالرحيل عن ليفربول

وفي وقت سابق قال ماني الذي رشحته بعض التقارير للانضمام إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا إنه سيعلن قراره الخاص بمستقبله بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي خسرها فريقه 1-صفر أمام ريال مدريد بطل إسبانيا مطلع الأسبوع الماضي في باريس.

وفي حديثه قبل مباراة السنغال المقبلة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية أمام بنين اليوم السبت قال ماني (30 عاماً) للصحفيين إنّه قرأ استطلاعاً للرأي على الانترنت يظهر أنّ غالبية مواطنيه يؤيدون انتقاله في الصيف الحالي.

وأضاف ماني: "مثل الجميع أنا موجود على وسائل التواصل الاجتماعي وأتابع التعليقات، أليس ما بين 60 و70 في المئة من السنغاليين يريدون مني الرحيل عن ليفربول؟ سأفعل ما يريدونه، سنرى قريباً، لا تتعجلوا الأشياء لأننا سنرى هذا سوياً. سنعرف ذلك مستقبلاً".

وكان ماني انضم إلى ليفربول قادماً من ساوثهامبتون في 2016 وأصبح دعامة أساسية في تشكيلة فريق المدرب يورغن كلوب الذي فاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019 وبلقب الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم التالي.