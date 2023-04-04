مانشستر يونايتد يمدّد عقد لوك شو حتّى عام 2027

من قبل beIN SPORTS April 4, 2023 11:13 مدّد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي عقد لاعبه لوك شو حتّى 30 يونيو من عام 2027.