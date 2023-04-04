مانشستر يونايتد يمدّد عقد لوك شو حتّى عام 2027 من قبل beIN SPORTS April 4, 2023 11:13 مدّد نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي عقد لاعبه لوك شو حتّى 30 يونيو من عام 2027. Reuters ميركاتو لوك شو الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد السابق تيباس يؤكد أنّ برشلونة مهدد با اقرأ التالي - آخر الأحداث April 4, 2023 11:13 مانشستر يونايتد يمدّد عقد لوك شو حتّى عام 2027 March 4, 2023 08:37 تيباس يؤكد أنّ برشلونة مهدد بالحرمان من التعاقدات March 2, 2023 14:04 بايرن يقترب من تمديد عقد مهاجمه تشوبو-موتينغ March 2, 2023 13:20 يوفنتوس يمدد عقد دانيلو حتى 2025 March 1, 2023 11:41 السد القطري يضمّ المغربي أيوب الكعبي إلى صفوفه February 24, 2023 16:19 فلومينينسي البرازيلي يعلن عودة مارسيلو إلى صفوفه February 20, 2023 16:56 مونشنغلادباخ يؤكد رحيل تورام نهاية الموسم February 17, 2023 20:02 برشلونة يضم رسمياً المكسيكي خوليان أراوخو February 10, 2023 23:08 تشلسي يعلن تمديد عقد تياغو سيلفا لعام إضافي February 10, 2023 15:00 سيلتا يكمل إجراءات تعاقده مع الحارس دييغو ألفيس