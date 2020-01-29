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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم برونو فرنانديش

أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي، اليوم الأربعاء، توصله لاتفاق مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي لضم لاعبه برونو فرنانديش.

Reuters

وقال يونايتد أن اللاعب يستعد لتجاوز الفحوصات الطبية وتوقيع العقد لاحقاً.

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