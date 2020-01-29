مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم برونو فرنانديش

January 29, 2020 17:36 أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي، اليوم الأربعاء، توصله لاتفاق مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي لضم لاعبه برونو فرنانديش.