مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم برونو فرنانديش January 29, 2020 17:36 أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي، اليوم الأربعاء، توصله لاتفاق مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي لضم لاعبه برونو فرنانديش. Reuters وقال يونايتد أن اللاعب يستعد لتجاوز الفحوصات الطبية وتوقيع العقد لاحقاً. السابق البرتغالي فرنانديش في طريقه إل اقرأ التالي آخر الأحداث January 29, 2020 17:36 مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق لضم برونو فرنانديش January 29, 2020 15:41 أرسنال يضمّ المدافع بابلو ماري إلى صفوفه January 29, 2020 14:45 البرتغالي فرنانديش في طريقه إلى مانشستر يونايتد January 29, 2020 12:34 توتنهام يتعاقد مع الهولندي برغوين January 28, 2020 21:55 نابولي يضم بوليتانو معاراً من إنتر January 28, 2020 14:22 توتنهام يضم لو سيلسو بصفقة دائمة من ريال بيتيس January 28, 2020 14:04 رسمياً إنتر يعلن ضم إريكسن January 28, 2020 13:16 حاتم بن عرفة ينضم إلى فريق رونالدو January 27, 2020 20:23 إيريكسن يصل إلى ميلانو تمهيداً لانضمامه إلى إنتر January 24, 2020 20:29 إريكسن على أعتاب "إنتر"