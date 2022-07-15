مانشستر يونايتد يتعاقد مع صانع اللعب الدنماركي كريستيان إريكسن

وشرح يونايتد في بيان ضمه اللاعب الذي عانى أزمة قلبية خطيرة في حزيران/يونيو 2021 خلال كأس أوروبا: "يعرب مانشستر يونايتد عن سعادته بتأكيد انضمام كريستيان إريكسن إلى النادي، حيث وقع عقدًا حتى حزيران/يونيو 2025".

وقال إريكسن عن انضمامه: "مانشستر يونايتد نادٍ استثنائي، ولا أستطيع الانتظار للبدء. لقد حظيت بامتياز اللعب في أولد ترافورد عدة مرات ولكن القيام بذلك بالقميص الأحمر لمانشستر يونايتد سيكون شعورًا رائعًا".

ويتابع النجم الدنماركي عودته المثيرة إلى الملاعب بعد أزمته القلبية الخطيرة التي كادت تنهي مسيرته قبل أن يعود في النصف الثاني من الموسم الماضي من بوابة برنتفورد الإنكليزي على سبيل الإعارة من إنتر ميلان الذي أجبر على تركه بسبب الأنظمة الصحية الخاصة بالدوري الإيطالي.

وسبق أن عمل إريكسن لفترة مؤقتة مع مدرب يونايتد الحالي الهولندي إريك تن هاغ في أياكس الهولندي كجزء من مرحلته التأهيلية للعودة إلى الملاعب.

ويتطلع تن هاغ، الذي تولى تدريب يونايتد فور نهاية الموسم الماضي قادماً من أياكس بطل هولندا، إلى إعادة الروح إلى فريق أولد ترافورد والذي أنهى الموسم الماضي في المركز السادس المخيب.

وأضاف إريكسن: "لقد رأيت عمل إريك في أياكس وأعرف دقته في التفاصيل والإعداد والعمل الذي يبذله هو وطاقمه كل يوم. من الواضح أنه مدرب رائع".