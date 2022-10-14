مانشستر سيتي يمدّد عقد لاعبه فيل فودين حتّى 2027

من قبل beIN SPORTS October 14, 2022 19:06 أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي اليوم الجمعة تمديد عقد مهاجمه فيل فودين حتّى عام 2027.