مانشستر سيتي يمدّد عقد لاعبه فيل فودين حتّى 2027 من قبل beIN SPORTS October 14, 2022 19:06 أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي اليوم الجمعة تمديد عقد مهاجمه فيل فودين حتّى عام 2027. Reuters ميركاتو مانشستر سيتي فيل فودين السابق أجاكسيو الفرنسي يتعاقد مع الجز اقرأ التالي - آخر الأحداث October 14, 2022 19:06 مانشستر سيتي يمدّد عقد لاعبه فيل فودين حتّى 2027 October 12, 2022 18:03 أجاكسيو الفرنسي يتعاقد مع الجزائري بلايلي September 27, 2022 17:45 انضمام البرازيلي آلان إلى الوحدة الإماراتي September 24, 2022 23:54 النصر الإماراتي يضم المغربي تاعرابت September 15, 2022 18:40 أوليمبياكوس يعلن ضم الكولومبي خاميس رودريغيس September 13, 2022 14:38 إيفرتون يتعاقد مع الحارس السويسري ياكوبوفيتش September 12, 2022 20:40 نيوكاسل يضم حارس ليفربول السابق كاريوس September 8, 2022 23:37 غلطة سراي يعلن تعاقده مع ماورو إيكاردي September 7, 2022 19:12 الشارقة يعلن رسمياً التعاقد مع بيانيتش September 7, 2022 16:56 البوسني بيانيتش يصل الشارقة ويعد بتحقيق البطولات