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مانشستر سيتي يمدّد عقد جواو كانسيلو حتّى عام 2027

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أعلن مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء تمديد عقد لاعبه البرتغالي جواو كانسيلو حتى عام 2027.

Reuters

جدّد الظهير البرتغالي الدولي جواو كانسيلو عقده مع مانشستر سيتي الإنكليزي لعامين إضافيين حتى حزيران/يونيو 2027، كما أعلن النادي الإنكليزي في بيان الثلاثاء.

ويعتبر كانسيلو أحد الركائز الأساسية في كتيبة المدرب الإسباني بيب غوارديولا منذ انتقاله إلى صفوف الفريق عام 2019 قادماً من يوفنتوس الإيطالي حيث خاض معه 106 مباريات.

وعلّق كانسيلو (27 عاما) على تجديد عقده بالقول "مانشستر سيتي ناد رائع، وبالتالي أنا سعيد للغاية للتوقيع على هذا الاتفاق الجديد".

وتابع "يملك لاعبو مانشستر سيتي كل ما هم بحاجة إليه لبلوغ أقصى إمكانياتهم بوجود تسهيلات رائعة، زملاء رائعين ومدرب مدهش يحثّنا كل يوم على تقديم أفضل ما لدينا".

في المقابل، قال المدير الرياضي في مانشستر سيتي الإسباني تشيكي بيغيريستاين "جواو هو محترف من الدرجة الأولى. يعشق كرة القدم ويظهر تصميما كبيرا كل يوم لكي يصبح أفضل".

وتابع "يستطيع جواو اللعب في أكثر من مركز أكان على الرواق الأيمن أو الأيسر وحتى في منتصف الملعب. إنه حلم لكل مدرب".

ميركاتو بيب غوارديولا مانشستر سيتي جواو كانسيلو
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