مانشستر سيتي يكمل إجراءات التعاقد الرسمي مع هالاند

وقال النادي الإنكليزي إن اللاعب البالغ 21 عاماً سينضم إلى الـ"سيتيزنس" في الأول من تموز/يوليو بعد توقيعه على عقد لمدة خمس سنوات حتى صيف 2027.

وصرح هالاند بعد توقيعه على العقد للموقع الرسمي للنادي، قائلا: "هذا يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي".

وأضاف هالاند، نجل آلف إينج لاعب مانشستر سيتي السابق: "إن اتباع خطى والدي لهو أمر رائع، وارتداء القميص الأزرق السماوي سيمثل لحظة خاصة بشكل مذهل".

وتابع: "لقد شاهدت السيتي دائما وأحببت ما قاموا به في المواسم الأخيرة. أنا معجب بأسلوب لعبهم، هو أسلوب مثير بالفعل، حيث يخلقون الكثير من الفرص، وهو أمر مثالي للاعب مثلي. هناك الكثير من اللاعبين العالميين في هذه التشكيلة وبيب هو أحد أعظم المدربين على الإطلاق، لذلك أعتقد أنني في المكان المناسب لتحقيق طموحاتي".

وختم النجم النرويجي: "أريد تسجيل الأهداف والفوز بالألقاب والتحسن كلاعب كرة قدم وأنا واثق من أنني أستطيع القيام بذلك هنا. هذه خطوة رائعة بالنسبة لي، ولا أطيق الانتظار للبدء مع الفريق في الفترة التحضيرية".