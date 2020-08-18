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مانشستر سيتي يعلن رحيل حارس مرماه كلاوديو برافو

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي اليوم الثلاثاء عن رحيل حارس مرماه التشيلي كلاوديو برافو.

Reuters

وشكر سيتي في تغريدة عبر حسابه في تويتر الحارس التشيلي المخضرم الذي أمضى أربع سنوات في صفوفه.

 

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