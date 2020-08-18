مانشستر سيتي يعلن رحيل حارس مرماه كلاوديو برافو

من قبل beIN SPORTS August 18, 2020 14:13 أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي اليوم الثلاثاء عن رحيل حارس مرماه التشيلي كلاوديو برافو.