مانشستر سيتي يعلن رحيل حارس مرماه كلاوديو برافو من قبل beIN SPORTS August 18, 2020 14:13 أعلن نادي مانشستر سيتي الإنكليزي اليوم الثلاثاء عن رحيل حارس مرماه التشيلي كلاوديو برافو. Reuters وشكر سيتي في تغريدة عبر حسابه في تويتر الحارس التشيلي المخضرم الذي أمضى أربع سنوات في صفوفه. Thank you, @C1audioBravo 💙 🔵 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/id3A8LEnij — Manchester City (@ManCity) August 18, 2020 كلاوديو برافو ميركاتو الدوري الإنكليزي مانشستر سيتي السابق ريال سوسييداد يفاجئ الجميع ويع اقرأ التالي توتنهام يعلن التعاقد مع جو هار اقرأ آخر الأحداث August 18, 2020 14:30 توتنهام يعلن التعاقد مع جو هارت لموسمين August 18, 2020 14:13 مانشستر سيتي يعلن رحيل حارس مرماه كلاوديو برافو August 17, 2020 23:18 ريال سوسييداد يفاجئ الجميع ويعلن ضم دافيد سيلفا August 17, 2020 12:07 يونايتد سيبرم صفقات جديدة في الأسابيع المقبلة August 16, 2020 21:34 برشلونة لم يستلم أي طلب من ميسي بشأن رغبته بالرحيل August 14, 2020 20:21 بنفيكا يضم ثلاثة لاعبين جدد August 14, 2020 11:41 البرازيلي ويليان إلى أرسنال بعقد لثلاثة أعوام August 13, 2020 23:30 برشلونة لم يتلقَّ أي عرض من طرف رونالدو August 13, 2020 16:48 أوزيل "أنا من يقرر موعد رحيلي عن أرسنال" August 13, 2020 15:49 ماتويدي ينتقل رسمياً إلى انتر ميامي