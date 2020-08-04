مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع الجناح الإسباني فيران توريس

وقال مدير كرة القدم في نادي مانشستر سيتي الإسباني تشيكي بيغيريستين: "لقد تابعنا تطور مستوى فيران عن كثب وقد أثار إعجابنا".

اما فيران فقال لموقع النادي الرسمي: "انا سعيد جداً للانضمام إلى مانشستر سيتي. كل لاعب يود أن يكون جزءاً من فريق هجومي ومانشستر سيتي يعتبر من إكثر الفرق التي تعتمد على الهجوم في عالم كرة القدم".

ويسعى مدرب سيتي الإسباني بيبي غوارديولا إلى تعزيز صفوف فريقه بعد فقدانه لقب الدوري الانكليزي الممتاز لصالح ليفربول.

وذكرت تقارير صحافية بان النادي الشمالي توصل الى اتفاق لضم مدافع بورنموث الهولندي ناثان آكي مقابل 48 مليون دولار.

