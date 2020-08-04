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مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع الجناح الإسباني فيران توريس

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أعلن مانشستر سيتي الإنكليزي تعاقده مع الجناح الاسباني فيران توريس من نادي فالنسيا الاسباني بعقد لمدة خمس سنوات الثلاثاء في حين اشارت تقارير صحافية بأن قيمة الصفقة بلغت 27 مليون دولار.

Reuters

وقال مدير كرة القدم في نادي مانشستر سيتي الإسباني تشيكي بيغيريستين: "لقد تابعنا تطور مستوى فيران عن كثب وقد أثار إعجابنا".

اما فيران فقال لموقع النادي الرسمي: "انا سعيد جداً للانضمام إلى مانشستر سيتي. كل لاعب يود أن يكون جزءاً من فريق هجومي ومانشستر سيتي يعتبر من إكثر الفرق التي تعتمد على الهجوم في عالم كرة القدم".

ويسعى مدرب سيتي الإسباني بيبي غوارديولا إلى تعزيز صفوف فريقه بعد فقدانه لقب الدوري الانكليزي الممتاز لصالح ليفربول.

وذكرت تقارير صحافية بان النادي الشمالي توصل الى اتفاق لضم مدافع بورنموث الهولندي ناثان آكي مقابل 48 مليون دولار.
 

فالنسيا الإسباني ميركاتو الدوري الإنكليزي مانشستر سيتي فيران توريس
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