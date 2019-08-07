مانشستر سيتي يضم كانسيلو من يوفنتوس مقابل التخلي عن دانيلو

أعلن مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنكليزي الممتاز في الموسمين الماضيين، التعاقد مع الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو من يوفنتوس الإيطالي الذي سيحصل بالمقابل على البرازيلي دانيلو إضافة إلى بدل مالي، بحسب المتوقع في التقارير.

وأفاد سيتي الأربعاء أنه أتم "توقيع جواو كانسيلو من يوفنتوس. لقد وقع المدافع البرتغالي عقداً يبقيه في ستاد الاتحاد حتى صيف 2025، ليلحق بأنخيلينو ورودري (الإسبانيان القادمان من أتلتيكو وايندهوفن الهولندي توالياً) ويصبح التعاقد الثالث هذا الصيف للمدرب بيب غوارديولا".

من جهته، اعتبر البرتغالي البالغ 25 عاماً أن "سيتي ناد رائع مع مدرب مذهل وأنا سعيد بوجودي هنا"، مضيفاً بعد موافقته على الشروط الشخصية وإكماله الفحص الطبي الروتيني "كل شيء يتعلق بهم (سيتي) قد أعجبني، من المنشآت إلى طريقة لعبهم".

وأردف الدولي الذي انتقل إلى يوفنتوس في الموسم الماضي من فالنسيا الإسباني لكنه أصبح خارج حسابات المدرب الجديد لفريق "السيدة العجوز" ماوريتسيو ساري، "أتطلع دائماً لتطوير لعبي والفوز بالألقاب، وأعتقد أنه بإمكاني فعل ذلك هنا. بالتالي، أنا أتطلع الآن بفارغ الصبر للموسم الجديد (الذي ينطلق الجمعة) واختبار نفسي في الدوري الإنكليزي الممتاز".

من جهته، وجه يوفنتوس في بيان الشكر الى كانسيلو على ما قدمه لصالح الفريق في الموسم الماضي، مشيرا الى أنه كان اللاعب الذي حقق أكبر عدد من الكرات العرضية (29)، والمدافع الذي صنع العدد الأكبر من التمريرات الحاسمة (3)، في 34 مباراة في مختلف المسابقات.

من جهة أخرى، كشف سيتي أن مدافعه دانيلو وقع ليوفنتوس عقداً نهائياً، ناقلاً عن اللاعب الذي دافع عن ألوان سيتي منذ 2017 "كان من دواعي سروري أن أكون جزءاً من نجاح سيتي، لقد استمتعت بوقتي هنا".

وتابع "اللقبان اللذان أحرزتهما في الدوري الإنكليزي الممتاز، سيبقيان معي إلى الأبد وسيتي سيكون دائماً في قلبي. المشجعون، اللاعبون والطاقم كانوا رائعين وأتمنى للنادي كل النجاح في المستقبل".

وأشارت شبكة "سكاي" الإنكليزية إلى أن الصفقة المزدوجة ستشمل بدلاً مالياً لصالح يوفنتوس، إذ تقدر قيمة كانسيلو بـ60 مليون جنيه استرليني، مقابل 34 مليوناً لدانيلو.