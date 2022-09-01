English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
ميركاتو

مانشستر سيتي يضم السويسري أكانجي من دورتموند

من قبل

تعاقد مانشستر سيتي مع المدافع الدولي السويسري مانويل أكانجي لمدة خمس سنوات قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، وفق ما أعلن بطل إنكلترا الخميس.

AFP

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "يصل قلب الدفاع البالغ 27 عامًا بصفقة لمدة خمس سنوات حتى 2027" والتي قدّرتها الصحافة الانكليزية بقرابة 20 مليون يورو.

وسيجتمع أكانجي مع زمليه السابق في دورتموند المهاجم النروجي إرلينغ هالاند الذي يقدم بداية مذهلة في الدوري الممتاز.

قال في حديث مع الموقع الرسمي للنادي "كان سيتي أحد أفضل الفرق في أوروبا في المواسم الأخيرة. من الممتع مشاهدتهم، يلعبون كرة قدم مثيرة وينافسون على الألقاب في كل عام، لذا المجيء إلى هنا هو خطوة مثالية في مسيرتي".

وتابع "لا شيء أفضل من التواجد هنا تحت إشراف بيب غوارديولا. مزيج المدرب والنادي مثاليٌ بالنسبة لي".

ميركاتو بوروسيا دورتموند مانشستر سيتي
السابق الأرجنتيني أوكامبوس الى أياكس
اقرأ
الأرجنتيني أوكامبوس الى أياكس معارًا من إشبيلية
التالي تقارير - برشلونة يتفق مع تشيلس
اقرأ
تقارير - برشلونة يتفق مع تشيلسي بخصوص أوباميانغ
-

آخر الأحداث

>