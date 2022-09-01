مانشستر سيتي يضم السويسري أكانجي من دورتموند

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي "يصل قلب الدفاع البالغ 27 عامًا بصفقة لمدة خمس سنوات حتى 2027" والتي قدّرتها الصحافة الانكليزية بقرابة 20 مليون يورو.

وسيجتمع أكانجي مع زمليه السابق في دورتموند المهاجم النروجي إرلينغ هالاند الذي يقدم بداية مذهلة في الدوري الممتاز.

قال في حديث مع الموقع الرسمي للنادي "كان سيتي أحد أفضل الفرق في أوروبا في المواسم الأخيرة. من الممتع مشاهدتهم، يلعبون كرة قدم مثيرة وينافسون على الألقاب في كل عام، لذا المجيء إلى هنا هو خطوة مثالية في مسيرتي".

وتابع "لا شيء أفضل من التواجد هنا تحت إشراف بيب غوارديولا. مزيج المدرب والنادي مثاليٌ بالنسبة لي".