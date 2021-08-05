مانشستر سيتي يؤكد تعاقده مع غريليش في صفقة قياسية

وأوضح سيتي أن غريليش سيرتدي القميص رقم 10 الذي كان يرتديه الهداف التاريخي للنادي المهاجم الدولي سيرخيو أغويرو المنتقل إلى برشلونة.

وقدرت وسائل الإعلام الصفقة بقيمة 100 مليون جنيه استرليني (139 مليون دولار).

وقال غريليش (25 عامًا) "أنا سعيد جدا بالانضمام إلى مانشستر سيتي. سيتي هو أفضل فريق في البلاد مع مدرب يعتبر الأفضل في العالم - إنه حلم أصبح حقيقة أن أكون جزءًا من هذا النادي".

وكان غريليش (25 عاما) خضع في وقت سابق من اليوم إلى الفحص الطبي تمهيدا لانتقاله الى مانشستر سيتي، بطل الدوري.

ونشرت الصحف الانكليزية صورا لغريليش خارج مقر تدريبات النادي الانكليزي في سيارة سوداء اللون بعد خضوعه للفحص الطبي الروتيني.