ماروتا يرفض الحديث عن ميسي ويثني على كونتي

ولا تزال التقارير الإعلامية تتناول إمكانية رحيل ليو إلى النيراتزوري، بعد أن نُقل عن نجم برشلونة أنه غير سعيد في كامب نو ويستعد لمغادرة برشلونة بمجرد انتهاء عقده في عام 2021.

مع ذلك، رفض الرئيس التنفيذي لإنتر ماروتا الحديث عن صفقة انتقال ميسي من برشلونة بعد فوز النيراتزوري 2-0 على أتالانتا يوم السبت.

وقال ماروتا "يجب أن نكون واقعيين، إنه حلم. هذه تخيلات".

وأضاف "ميسي لاعب خارق ومع ناديه الذي نشأ فيه برشلونة الوضع مثالي بالنسبة له، حيث أعتقد أنه سينهي مسيرته هناك، أكرر إن هذا حلم خالص".

وأنهى إنتر موسمه بالمركز الثاني بفارق نقطة فقط عن البطل يوفنتوس.

وعلى الرغم من تأمينه للمركز الثاني في موسمه الأول مع إنتر ، قال المدرب أنطونيو كونتي إنه لم يحصل مع لاعبيه على الحماية اللازمة من النادي (الإدارة) في مواجهة الانتقادات.

لكن ماروتا - الذي عمل أيضاً إلى جانب كونتي في يوفنتوس - قال: "المركز الثاني هو تأكيد نجاح المشروع الجاري منذ بداية هذا الموسم".

وختم ماروتا حديثه بالقول "حقيقة إننا قمنا بتحصيل نفس عدد النقاط (82 نقطة) التي حصلنا عليها في موسم الثلاثية (2010)، وأننا أحرزنا الرقم القياسي للأهداف خارج أرضنا وحافظنا على كوننا أفضل دفاع في الدوري هي حقائق رائعة، ولكن الأولوية هي تحقيق نموذج للمواسم اللاحقة. لذا أود أن أشكر الإدارة على الدعم المُقدم للفريق".