ماركا: جواو فيلكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد

وشارك فيلكس (19 عاماً) لأول مرة مع الفريق الأول لبنفيكا الموسم الماضي وساهم في فوزه بلقب الدوري البرتغالي بتسجيله 15 هدفاً وصنع سبعة آخرين خلال مشاركته في 21 مباراة من البداية.

وخاض فيلكس مباراته الدولية الأولى مع البرتغال في وقت سابق من الشهر الحالي خلال الفوز 3-1 على سويسرا في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقالت ماركا إن أتلتيكو سيدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب قريبا ليحطم الرقم القياسي في تعاقدات النادي والبالغ 72 مليون يورو عندما ضم الجناح الفرنسي توماس ليمار من موناكو العام الماضي. وسيجني أتلتيكو، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلف برشلونة البطل، الكثير من الأموال بعدما أعلن مهاجمه أنطوان غريزمان الشهر الماضي أنه سيرحل عن النادي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد الدولي الفرنسي 200 مليون يورو لكنها ستنخفض إلى 120 في الأول من تموز/ يوليو المقبل.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن غريزمان وافق على الشروط الشخصية لانضمامه إلى برشلونة.