ماتويدي ينتقل رسمياً إلى انتر ميامي

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي الشريك في ملكيته نجم الكرة الانكليزية السابق ديفيد بيكهام أن "انتر تعاقد مع بطل كأس العالم" مع منتخب بلاده من دون تحديد قيمة أو فترة العقد.

وكان أعلن يوفنتوس بطل ايطاليا الاربعاء فسخ عقده مع ماتويدي قبل عام من نهايته.

وكتب ماتويدي (33 عاماً) عبر حسابه على تويتر "لقد اتخذت قراري منذ بضعة أسابيع للانضمام إلى انتر ميامي، والارتقاء إلى مستوى التحدي الذي أوكلني به صديقي ديفيد بيكهام والفوز بالألقاب هناك".

ونقل البيان عن بيكهام قوله "لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة للترحيب بصديقي بليز في إنتر ميامي. إنه لاعب رائع وموهوب وشخص رائع".

وتابع "أن يكون معنا بطل للعالم في فريقنا الجديد بجودة ماتويدي هو مدعاة فخر لنا كمالكين ومشجعين. أما بالنسبة لي شخصياً أن ينضم زميل سابق إلى الفريق هو أمر مميز".

فيما قال بول ماكدونو المدير الرياضي في النادي الأميركي "بليز أحد أنجح لاعبي خط الوسط في جيله ونحن سعداء جداً لتواجده معنا في إنتر ميامي. جودته العالية وحسه القيادي سيشكلان ميزات مهمة في النادي".





