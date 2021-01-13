ليون يعير مهاجمه ديمبيلي لأتلتيكو مدريد

وأوضح النادي في بيان أن قيمة صفقة الإعارة بلغت 1,5 مليون يورو مع خيار الشراء مقابل 33,5 مليون يورو وخمسة ملايين يورو كمكافأة بالاضافة الى 10 بالمئة في حال إعادة بيعه الى فريق آخر.

ولتعويض رحيل ديمبيلي تعاقد ليون مع المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني من ليستر سيتي الإنكليزي.

وخاض ديمبيلي 16 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم سجل خلالها هدفاً واحداً.

وكانت بداية ديمبيلي في اكاديمية نادي باريس سان جيرمان في سن الثامنة من عمره، انتقل بعدها إلى فولهام الإنكليزي في السادسة عشرة حيث بدأ بعد عام مسيرته الاحترافية، ثم انتقل الى سلتيك الاسكتلندي، حيث سجل معه 51 هدفا في 94 مباراة في جميع المسابقات.

وعاد ديمبيلي إلى فرنسا للانضمام إلى صفوف ليون، ووصل معه إلى الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسختها الأخيرة (خسر امام بايرن ميونيخ الألماني صفر-3)، وسجل هدفين في ربع النهائي ضد مانشستر سيتي الانكليزي (3-1).