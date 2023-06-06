ليون يعلن رحيل حسام عوار

وكتب النادي في حسابه على إنستغرام "طفل النادي، وصل إلى أكاديمية ليون في سن الـ11 في 2009، سيذهب لخوض تحديات جديدة بعد 233 مباراة بالأزرق والأحمر" سجل خلالها 41 هدفًا.

وبحسب صحيفة ليكيب اليومية، فإن ابن الـ24 عامًا قد وقع مع نادي روما الإيطالي المتوقع أن يعلن رسميًا عن الصفقة "في الساعات القليلة المقبلة".

وفقد اللاعب مركزه في التشكيلة الأساسية الموسم المنصرم وشارك فقط في 15 مباراة في الدوري واثنتين في كأس فرنسا، بينما لم يتأهل ليون إلى أي مسابقة أوروبية بعد أن حل سابعًا.

وبعد أن لعب مباراة ودية واحدة مع المنتخب الفرنسي الأول، اختار عوار في آذار/مارس الماضي تمثيل منتخب الجزائر بلده الأصلي.

استدعاه مدرّب المنتخب جمال بلماضي للمباراتين ضد تونس وأوغندا المقبلتين.

