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الدوري الإسباني
ميركاتو

ليون يعلن اتفاقه مع السويسري شاكيري

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أعلن نادي ليون الفرنسي عن توصله إلى اتفاق يقضي بانتقال جناح ليفربول الإنكليزي، السويسري الدولي شيردان شاكيري إلى صفوفه في صفقة تقدر بـ11 مليون يورو (من ضمنها المكافآت).

AFP

 


وسيخضع شاكيري للفحص الطبي الاثنين قبل التوقيع رسمياً على عقده.

ويملك شاكيري (29 عاما) خبرة كبيرة في الملاعب بعد خوضه 96 مباراة دولية في صفوف منتخب سويسرا ومشاركته في 3 نسخ من نهائيات كأس العالم (2010 و2014 و2018) بالاضافة إلى كأس اوروبا مرتين عامي 2016 و2020.

وسبق لشاكيري أن دافع عن ألوان أندية بازل السويسري، بايرن ميونيخ الألماني، إنتر الايطالي وستوك سيتي الإنكليزي قبل أن ينتقل إلى ليفربول عام 2018.

ويعاني ليون في مطلع الموسم الحالي في الدوري الفرنسي حيث فشل في تحقيق أي فوز في ثلاث مراحل حتى الآن ويحتل المركز السادس عشر.
                  

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