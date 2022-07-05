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ميركاتو

ليون يعزز صفوفه بضم الظهير المغربي لعزيري

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أعلن ليون الثلاثاء تعاقده مع الظهير المغربي الشاب أشرف لعزيري لمدة أربعة أعوام، قادماً من الفتح الرباطي المرتبط بعلاقة شراكة مع النادي الفرنسي الذي أنهى الدوري المحلي لكرة القدم في المركز الثامن وسيغيب بالتالي عن المسابقات القارية.

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وقال ليون في بيان الاعلان عن التعاقد مع ابن الـ19 ربيعاً إن "هذا التعاون مع أحد الأندية المغربية التاريخية أثمر اليوم عن أول تعاقد مع لاعب مغربي شاب".

وأجرى لعزيري تجربة لمدة ثلاثة أسابيع مع الفريق الرديف لليون في آذار/مارس تمهيداً لتوقيع العقد الذي سيربطه بالنادي حتى 30 حزيران/يونيو 2026.

وانضم لعزيري الذي يدافع عن ألوان المنتخب المغربي لدون 20 عاماً، لأكاديمية الفتح المغربي عام 2017 قبل أن يتم ترفيعه للفريق الأول في ختام الموسم الماضي حيث شارك في نصف الساعة الأخير من المباراة ضد اتحاد طنجة في الدوري المغربي.
 

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