ليون يتعاقد مع الظهير الأرجنتيني تاليافيكو

🚨 Très heureux de vous présenter notre nouveau défenseur ! 🔴🔵



✨ Bienvenido a casa @nico_taglia ! 🦁#Tagliafico2025 — Olympique Lyonnais (@OL) July 23, 2022



كان تاليافيكو، 29 عامًا، الذي خاض 40 مباراة دولية مع المنتخب الأرجنتيني، يلعب في أياكس منذ كانون الثاني/يناير 2018.

بدأ مسيرته في الأرجنتين مع نادي بانفيلد في موسم 2010-2011 قبل أن يُعار في الموسم التالي إلى إسبانيا لمصلحة نادي ريال مورسيا من الدرجة الثانية. ثم ارتدى ألوان إنديبندينتي منذ عام 2015، ولمدة ثلاث سنوات، حيث فاز معه بلقب كأس سودأميريكانا عام 2017.

وفاز تاليافيكو مع أياكس بالدوري الهولندي ثلاث مرات (2019، 2021 و2022)، كما أحرز لقب الكأس مرتين (2019 و2021) وأسهم ايضا في بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019.

إلا أنه خاض 22 مباراة فقط في الدوري المحلي مع نادي العاصمة الهولندية الموسم الماضي محرزا هدفين خلالها، بعد أن فقد مكانه في التشكيلة الأساسية.

ومع منتخب "ألبيسيليستي"، فاز لاعب ليون الجديد بكأس أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) عام 2021 بعدما شارك في خمس من المباريات السبع.