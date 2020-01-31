ليوناردو ينهي الجدل ويؤكد بقاء كافاني في باريس

وقال ليوناردو في مؤتمر صحفي عشية المباراة ضد مونبيليه في الدوري المحلي، رداً على التقارير عن احتمال انتقاله إلى أتلتيكو مدريد الإسباني "لم نتفق مع أحد. لم نفكر مطلقاً في بيعه ولكن كان هناك وقت درسنا فيه المقترحات. إنه موجود معنا لبقية الموسم".

وأضاف: "أعتقد أنه البقاء ست سنوات ونصف السنة في ناد يمكن محوها خلال أسبوعين من المفاوضات"، مؤكداً أنّ فترة الانتقالات الشتوية انتهت بالنسبة لباريس سان جيرمان الذي لم يتعاقد أو يتخلى عن أي لاعب خلالها.

وأعرب الهداف التاريخي للنادي الباريسي (198 هدفاً)، عبر مقربين منه عن رغبته باللعب في إسبانيا بعدما قلّت مشاركاته مع الفريق في النصف الأول من الموسم، بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها وتفضيل المدرب الألماني توماس توخيل الاعتماد على الوافد الجديد من إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الدولي الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

ووفقاً لتقارير صحفية، فإنّ مبلغ الـ15 مليون يورو الذي اقترحه أتلتيكو لم يكن كافياً لإقناع متصدر الدوري الفرنسي للتخلي عن هدافه التاريخي، وسط معلومات أخرى عن أنه طلب 20 مليون يورو.

وأظهرت عدة مؤشرات أن انتقال المهاجم الأوروغوياني من فريقه الفرنسي بات وشيكا لاسيما بعد استبعاده عن تشكيلة المباريات الثلاث الأخيرة في نصف نهائي كأس الرابطة ضد رانس (3-صفر) والدوري ضد ليل (2-صفر) وثمن نهائي الكأس ضد باو من الدرجة الثالثة (2-صفر).

وشارك كافاني الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثالث والثلاثين في الرابع عشر شباط/فبراير المقبل، في مباراتين فقط خلال كانون الثاني/يناير الحالي كبديل لدقائق معدودة، بالإضافة لدخوله أساسياً في مباراة الدور الـ64 لمسابقة كأس فرنسا ضد فريق الهواة ليناس مونليري من الدرجة السادسة (6-صفر).

ولعب الأوروغوياني بالمجمل 14 مباراة فقط وسجل خمسة أهداف في المسابقات الأربع التي يشارك فيها سان جيرمان (الدوري والكأس وكأس الرابطة المحلية ودوري أبطال أوروبا).

وينتهي عقد كافاني مع "الباريسي" نهاية حزيران/يونيو القادم، وسيكون بإمكانه وقتها الانتقال إلى صفوف أي فريق يريده مجاناً.

وسيحاول كافاني خلال فترة الستة أشهر المتبقية بلوغ حاجز الـ200 هدف مع النادي الباريسي.