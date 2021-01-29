لينغارد ينتقل من مانشستر يونايتد إلى وست هام

ولم يشارك لينغارد لاعب منتخب إنكلترا في أيّ مباراة ليونايتد في الدوري الإنكليزي خلال الموسم الحالي وشارك في ثلاث مباريات فقط لفريقه في كأس انكلترا وكأس الرابطة المحلية.

وخرج لينغارد (28 عاماً) من حسابات المدرب أولي سولشار وشارك أساسياً فقط في تسع مباريات في الدوري بالموسم الماضي وهزّ الشباك في مباراة فريقه الأخيرة في الموسم.

ولم يؤكد يونايتد بعد الصفقة لكن اللاعب نشر صوراَ له وعبارات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى صحة تقرير الشبكة التلفزيونية.

وكان لينغارد الذي شارك في 24 مباراة دولية مع منتخب إنكلترا عبر عن شعوره بالإحباط في الصيف الماضي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، علما أنّ عقده ينتهي مع يونايتد في صيف العام المقبل.

