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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

لينغارد ينتقل من مانشستر يونايتد إلى وست هام

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وافق جيسي لينغارد لاعب وسط مانشستر يونايتد على الانتقال على سبيل الإعارة إلى وست هام يونايتد اللندني حتى نهاية  الموسم الحالي بحسب ما قالت شبكة سكاي سبورتس التلفزيونية.

AFP

 

ولم يشارك لينغارد لاعب منتخب إنكلترا في أيّ مباراة ليونايتد في الدوري الإنكليزي خلال الموسم الحالي وشارك في ثلاث مباريات فقط لفريقه في كأس انكلترا وكأس الرابطة المحلية.

وخرج لينغارد (28 عاماً) من حسابات المدرب أولي سولشار وشارك أساسياً فقط في تسع مباريات في الدوري بالموسم الماضي وهزّ الشباك في مباراة فريقه الأخيرة في الموسم.

ولم يؤكد يونايتد بعد الصفقة لكن اللاعب نشر صوراَ له وعبارات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى صحة تقرير الشبكة التلفزيونية.

وكان لينغارد الذي شارك في 24 مباراة دولية مع منتخب إنكلترا عبر عن شعوره بالإحباط في الصيف الماضي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، علما أنّ عقده ينتهي مع يونايتد في صيف العام المقبل.
 

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