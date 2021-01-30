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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

لينغارد إلى وست هام على سبيل الإعارة

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تعاقد نادي وست هام الإنكليزي مع مهاجم مانشستر يونايتد جيسي لينغارد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

Reuters

لم ينجح لينغارد بفرض نفسه في تشكيلة المدرب النرويجي أولي غونار سولشار ولم يخض أي مباراة على ملعب أولد ترافورد هذا الموسم.

وعمل اللاعب البالغ 28 عاما سابقا مع مدرب وست هام الاسكتلندي دايفيد مويز عندما استلم الأخير تدريب يونايتد.

قال لينغارد لقناة نادي شرق لندن "أنا متحمس. هذا فصل جديد في حياتي".

تابع "لا شيء مضمونا لكني هنا لأعمل بجهد وأساعد الفريق بخبرتي".

وأقرّ أن علاقته بمويز ولاعب الوسط ديكلان رايس الذي يعرفه من المنتخب الوطني ساهمت بانضمامه إلى وست هام.

ويأمل في العودة إلى المباريات مع الفريق الذي يحتل المركز الخامس راهنا في الدوري "كان هناك عدة أندية، لكن هذا النادي يسير بالاتجاه الصحيح. وأنا جاهز للمساعدة".

وجاء انتقال لينغارد بعد قدوم الجزائري سعيد بن رحمة بصفقة دائمة إلى وست هام الجمعة.

جيسي لينغارد ميركاتو مانشستر يونايتد وست هام
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