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كأس العالم FIFA قطر 2022™
ميركاتو

ليفربول ينجح في ضم كودي خاكبو

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أعلن آيندهوفن الهولندي في موقعه الرسمي على الإنترنت فجر يوم الثلاثاء عن انتقال نجمه كودي خاكبو إلى صفوف ليفربول الإنكليزي.

Reuters

وجاء في بيان رسمي للنادي الهولندي: "توصل آيندهوفن وليفربول إلى اتفاق بشأن االانتقال المقترح لكودي"، مؤكداً أنّ صاحب الـ23 عاماً سيغادر إلى إنكلترا ليكمل الإجراءات اللازمة قبل اتمام الانتقال.

وأشار آيندهوفن إلى اتفاقه مع ليفربول على عدم الإعلان عن قيمة الصفقة الخاصة باللاعب الذي تألق في كأس العالم FIFA قطر 2022™ رفقة المنتخب الهولندي.

وسجّل خاكبو ثلاثة أهداف رفقة منتخب هولندا في كأس العالم لكن مشوار بلاده توقف عند ربع النهائي بعد الخسارة من الأرجنتين بركلات الترجيح 4-3 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

 

ليفربول آيندهوفن كودي خاكبو
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