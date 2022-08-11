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ليفربول يمدّد عقد لاعبه الشاب إيليوت

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مدّد هارفي إيليوت ارتباطه بفريقه ليفربول بعقد طويل الأمد ما يجعل ابن الـ19 عاماً مرشحاً ليكون من الوجوه المألوفة هذا الموسم في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب.

Reuters

ولعب إيليوت دوراً أساسياً في ثلاث من المباريات الأربع الأولى التي خاضها ليفربول الموسم الماضي في الدوري الممتاز، لكنه تعرض لكسر وخلع في كاحله خلال المباراة ضد ليدز يونايتد ما أدى إلى ابتعاده عن الملاعب لخمسة أشهر.

لكن لاعب الوسط الشاب استعاد كامل عافيته وشارك كبديل في المباراتين اللتين خاضهما ليفربول حتى الآن في مستهل الموسم الجديد، إن كان ضد مانشستر سيتي في مباراة درع المجتمع أو ضد فريقه السابق فولهام في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وبحسب العقد الجديد فإن إيليوت سيبقى في ليفربول حتى عام 2027.

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