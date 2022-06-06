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ليفربول يمدد عقد لاعبه ميلنر حتى 2023

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أعلن ليفربول الإنكليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الإثنين عن تمديد عقد لاعبه المخضرم جيمس ميلنر حتى 2023.

Reuters


وسيواصل ميلنر (36 عاماً) مسيرته مع ليفربول والتي بدأت في 2015 حيث توّج مع الريدز بلقب الدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا والعديد من البطولات الأخرى.

خاض ميلنر الذي كان عقده ينتهي في حزيران/يونيو، 289 مباراة سجل فيها 26 هدفًا منذ قدومه إلى ملعب أنفيلد من مانشستر سيتي.

حمل اللاعب البالغ 36 عامًا ألوان ليدز (2002-2004)، نيوكاسل (2004-2008)، أستون فيلا (2008-2010) ومانشستر سيتي (2010-2015).

خاض 39 مباراة الموسم المنصرم، بينها 14 أساسيًا، وذكرت تقارير أنّه ارتضى التخفيض من راتبه لتمديد عقده وعدم الانتقال لناد آخر.

قال ميلنر الذي لعب في مركزي الظهير الأيمن والوسط تحت إشراف المدرب الألماني يورغن كلوب "كان الموسم الماضي رائعًا حتى لو كنا نأمل في نهاية مختلفة. لكن سنكون متعطشين لنجاح إضافي".

وفيما يبدو النادي في الاتجاه الصحيح لتجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، يهتم بايرن ميونيخ الألماني بضم المهاجم السنغالي ساديو مانيه.

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