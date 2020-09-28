ليفربول يعير كاريوس مرة جديدة

وحمل كاريوس (27 عاماً) ألوان ليفربول في 49 مباراة في مختلف المسابقات، بعد انتقاله من ماينتس في صيف 2016، وكان يتدرب مع مواطنه يورغن كلوب في مطلع الموسم الحالي.



قال كاريوس الذي بدأ مشواره في أكاديمية مانشستر سيتي الإنكليزي: "أتطلع لفرصتي الجديدة في برلين، وأنا سعيد للعب مجدداً في البوندسليغا".



وحصد كاريوس شهرة "سلبية" كبيرة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، عندما ارتكب سلسلة أخطاء فادحة أدت إلى خسارة ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني 1-3 في إسطنبول.



بدوره، قال أوليفر رونهرت مدير الكرة في برلين: "التوقيع مع لوريس كاريوس يعني ضمان حارس يملك خبرة محلية ودولية".



وهذه المرة الثانية يعير ليفربول كاريوس، بعد انتقاله بين 2018 و2020 إلى صفوف بشيكتاش التركي. وينضم كاريوس في بلده الأم إلى المهاجم النيجيري تايوو أوونيي المعار أيضاً من ليفربول.

