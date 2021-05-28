ليفربول يعلن توصله لاتفاق يقضي بضم إبراهيما كوناتي من لايبزيغ

وقرر ليفربول تفعيل بند الشرط الجزائي في عقد المدافع المالي الأصل والبالغ من العمر 22 عامًا، وقيمته 41 مليون يورو، لكنه لم يحدد مدة العقد الذي وصفه فقط بأنه "طويل الأمد".

وتبقى الصفقة رهن خضوعه إلى الفحص الطبي الروتيني وحصوله على تصريح عمل.

وعلق اللاعب على موقع النادي على الإنترنت "أنا سعيد حقًا بالتوقيع لناد كبير مثل ليفربول"، مضيفا "في الوقت الحالي، أركز على بطولة أوروبا للمنتخبات الأولمبية مع فرنسا ولكن بعد هذه المنافسة، أعلم أنني سألتحق بأحد أفضل الفرق في العالم وهذا شعور لا يصدق".

وقال المدرب الألماني لليفربول يورغن كلوب في تصريح على موقع النادي: "إنه شخص أعجبت به منذ فترة طويلة، حيث رأيت إمكاناته لأول مرة عندما كان في سوشو".

وأضاف "بعد كل المشاكل التي عانينا منها مع الإصابات في مركز قلب الدفاع الموسم الماضي، كان من الواضح أن هذا مركز في الفريق نحتاج إلى تعزيزه".

وتابع "مع إبراهيما، قمنا بالتعاقد مع لاعب سيعزز الجودة التي لدينا هنا بالفعل. خصائصه البدنية رائعة جدا. إنه سريع، قوي جداً ويتفوق في الكرات العالية" بفضل طوله الفارع (1,94 م).

وختم كلوب قائلاً: "أنا واثق من أننا تعاقدنا مع لاعب يمكنه اللعب معنا على الفور، لكنه صغير السن يبلغ من العمر 22 عامًا ولديه مجال للتطور بسبب إمكاناته الهائلة".

