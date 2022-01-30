ليفربول يتعاقد رسمياً مع الكولومبي لويس دياز

وقال ليفربول إن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً سوف يلتحق بصفوف الريدز بمجرد الانتهاء من مشاركته الحالية مع منتخب بلاده كولومبيا.

We have completed the signing of Luis Diaz from FC Porto, subject to the successful granting of a work permit and international clearance ✍️😄 #VamosLuis — Liverpool FC (@LFC) January 30, 2022

وقضى دياز موسمين ونصف مع نادي بورتو ، حيث خاض 125 مباراة وسجل 41 هدفًا، وسيرتدي القميص رقم 23.

سيضفي دياز، المتواجد حالياً مع منتخب بلاده في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، دماء جديدة إلى خط هجوم ليفربول بعد المستويات المميزة التي قدمها هذا الموسم مع 16 هدفًا في 28 مباراة مع فريقه.

كما كان هداف كوبا أميركا العام الماضي برصيد أربعة أهداف بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.