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ليفربول يتعاقد رسمياً مع الكولومبي لويس دياز

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أعلن نادي ليفربول الإنكليزي التعاقد مع اللاعب الكولومبي لويس دياز قادماً من نادي بورتو البرتغالي بعقد طويل الأمد.

AFP

وقال ليفربول إن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً سوف يلتحق بصفوف الريدز بمجرد الانتهاء من مشاركته الحالية مع منتخب بلاده كولومبيا.

وقضى دياز موسمين ونصف مع نادي بورتو ، حيث خاض 125 مباراة وسجل 41 هدفًا، وسيرتدي القميص رقم 23.

سيضفي دياز، المتواجد حالياً مع منتخب بلاده في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022، دماء جديدة إلى خط هجوم ليفربول بعد المستويات المميزة التي قدمها هذا الموسم مع 16 هدفًا في 28 مباراة مع فريقه.

كما كان هداف كوبا أميركا العام الماضي برصيد أربعة أهداف بالتساوي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

بورتو البرتغالي ليفربول لويس دياز
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