English
العربية
تصفيات كأس العالم
ميركاتو

ليفربول يؤكد رحيل أوريغي وكاريوس عن "أنفيلد"

من قبل

أكد نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم رحيل مهاجمه البلجيكي ديفوك أوريغي وحارسه الألماني لوريس كاريوس عن صفوفه مع انتهاء عقديهما نهاية الشهر الحالي.

AFP


ورغم أنه لم يفرض نفسه أساسياً مع فريق "الريدز" منذ وصوله إلى "أنفيلد" عام 2014، إلاّ أن أوريغي (27 عاماً) سجل أهدافاً حاسمة، منها ثنائية في الـ "ريمونتادا" أمام برشلونة الإسباني في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2019، ليقلب تخلفه صفر-3 ذهاباً إلى فوز برباعية نظيفة.

أثنى ليفربول على لاعبه البلجيكي الدولي الذي لم يخض المباريات الكافية لتجديد عقده على موقعه الرسمي، فكتب "شكراً لك على ثماني سنوات رائعة من الخدمة بعدما تركت لنا العديد من الذكريات الخاصة، أسطورة ليفربول".

من ناحيته، ذاع صيت الحارس كاريوس (28 عاماً) بعدما تسبب بهدفين من ثلاثية في مرماه في نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني عام 2018 (فاز ريال 3-1)، ليمضي معظم مسيرته في "أنفيلد" معاراً إلى ناديي بشيكتاش التركي وأونيون برلين الألماني.
                  

ميركاتو ليفربول ديفوك أوريغي
السابق ألكسندر لاكازيت يعود إلى صفوف
اقرأ
ألكسندر لاكازيت يعود إلى صفوف ليون الفرنسي بعقد لثلاث سنوات
التالي تقارير: اتفاق بين إنتر والأرجن
اقرأ
تقارير: اتفاق بين إنتر والأرجنتيني ديبالا
-

آخر الأحداث

>