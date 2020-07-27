وجاء في بيان على موقع النادي أن "ليفربول يؤكد انتقال ديان لوفرن الى زينيت سان بطرسبرغ بصفقة دائمة".

وصل الكرواتي (31 عاما) الى ليفربول في تموز/يوليو من العام 2014 قادما من ساوثمبتون وخاض 185 مباراة مع الفريق في جميع المسابقات، سجل خلالها ثمانية أهداف، أبرزها رأسية في الوقت بدل عن ضائع ضد بوروسيا دورتموند الألماني الذي أهّل ليفربول الى نصف نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في نيسان/أبريل 2016.

ويغادر لوفرن وصيف بطل العالم 2018 في صفوف منتخب بلاده، أنفيلد بعد أن لعب دورا مهما الموسم الماضي في تتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، وحقق أيضا لقب كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية وأخيرا لقب الدوري الممتاز الذي حققه ليفربول هذا الموسم بعد انتظار دام 30 عاما.





