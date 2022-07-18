ليفاندوفسكي يريد مساعدة برشلونة

وجاء كلام ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها قناة برشلونة الرسمية بعد انضمامه إلى زملائه الذين يعسكرون في ميامي الأميركية وقال: "أخيراً وصلت إلى هنا. أنا سعيد بالتواجد في برشلونة".

وأضاف: "كانت الأيام الاخيرة طويلة، لكن في النهاية توصلنا إلى اتفاق. أنا مستعد لرفع هذا التحدي".

وأوضح: "لطالما كان حلمي اللعب في لا ليغا وفي الفرق الكبيرة وبالتالي فإنّ برشلونة يمثل فرصة جميلة بالنسبة إلي. أنا هنا من أجل مساعدة برشلونة على استعادة القمة وإحراز أكبر عدد من الألقاب الممكنة".

وتوّج برشلونة بطلاً للدوري الإسباني للمرة الأخيرة عام 2019، وبدوري أبطال أوروبا عام 2015 للمرة الأخيرة أيضاً.

ويخوض برشلونة خلال جولته الأميركية أربع مباريات استعداداً للموسم المقبل ضد إنتر ميامي الأربعاء في ميامي، وضد ريال مدريد الأحد في لاس فيغاس ومع يوفنتوس الإيطالي في 27 من الحالي في دالاس ومع نيويورك ريد بولز في 31 منه في نيويورك.

وبات ليفاندوفسكي رابع صفقة تعاقدية للفريق الكاتالوني بعد المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه والجناح البرازيلي رافينيا.

وكان بايرن ميونيخ أعلن السبت توصله إلى اتفاق مع برشلونة للتخلي عن ليفاندوفسكي بعد أن أمضى الأخير 8 سنوات في صفوف الفريق البافاري وأحرز معه جميع الألقاب الممكنة بينها الدوري الألماني 8 مرات توالياً ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية بالاضافة إلى ألقاب فردية عدة.