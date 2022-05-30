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ميركاتو

ليفاندوفسكي: "قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت"

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أكد هداف بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي بأن مشواره مع فريقه انتهى وسط أنباء عن رغبة برشلونة الإسباني في الحصول على خدماته.

AFP

وجاء كلام ليفاندوفسكي (33 عاماً) في مؤتمر صحافي لمنتخب بلاده الاثنين قال فيه "قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت. لا أستطيع تصور تعاون جديد في المستقبل. آمل الا يحتفظ النادي بخدماتي بمجرد أنه يستطيع ذلك. اعتقد بأن الانتقال هو أفضل الحلول لجميع الأطراف".
 

ميركاتو روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ
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