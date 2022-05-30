وجاء كلام ليفاندوفسكي (33 عاماً) في مؤتمر صحافي لمنتخب بلاده الاثنين قال فيه "قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت. لا أستطيع تصور تعاون جديد في المستقبل. آمل الا يحتفظ النادي بخدماتي بمجرد أنه يستطيع ذلك. اعتقد بأن الانتقال هو أفضل الحلول لجميع الأطراف".
ليفاندوفسكي: "قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت"
من قبل AFP
أكد هداف بايرن ميونيخ الألماني، البولندي روبرت ليفاندوفسكي بأن مشواره مع فريقه انتهى وسط أنباء عن رغبة برشلونة الإسباني في الحصول على خدماته.
وجاء كلام ليفاندوفسكي (33 عاماً) في مؤتمر صحافي لمنتخب بلاده الاثنين قال فيه "قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت. لا أستطيع تصور تعاون جديد في المستقبل. آمل الا يحتفظ النادي بخدماتي بمجرد أنه يستطيع ذلك. اعتقد بأن الانتقال هو أفضل الحلول لجميع الأطراف".
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