ليفاندوفسكي: "قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت"

وجاء كلام ليفاندوفسكي (33 عاماً) في مؤتمر صحافي لمنتخب بلاده الاثنين قال فيه "قصتي مع بايرن ميونيخ انتهت. لا أستطيع تصور تعاون جديد في المستقبل. آمل الا يحتفظ النادي بخدماتي بمجرد أنه يستطيع ذلك. اعتقد بأن الانتقال هو أفضل الحلول لجميع الأطراف".

