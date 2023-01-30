ليدز يضم ماكيني على سبيل الإعارة من يوفنتوس



وشارك ماكيني البالغ عمره 24 عاماً في ما يقرب من 100 مباراة مع الفريق الإيطالي منذ انضمامه في 2020، وأحرز 13 هدفاً كما صنع خمسة أهداف.



ولعب ماكيني 41 مباراة مع أميركا، وساهم في بلوغ المنتخب دور الستة عشر بكأس العالم الأخيرة في قطر نهاية العام الماضي.



وسينضم لاعب شالكه السابق إلى مواطنيه تايلر دامز وبريندان أرونسون في ليدز والذي يتولى تدريبه الأميركي جيسي مارش.



وأصبح ماكيني ثالث المنضمين إلى ليدز في كانون الثاني/يناير الحالي بعد المدافع ماكس فوبر والمهاجم جورجينيو روتر.



ويحتل ليدز المركز 15 متقدماً بنقطة واحدة على منطقة الهبوط بعد انتهاء نصف الموسم.