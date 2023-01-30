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الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

ليدز يضم ماكيني على سبيل الإعارة من يوفنتوس

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أعلن ليدز الإنكليزي أنّه ضم لاعب الوسط الأميركي ويستون ماكيني من يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة اليوم الإثنين.

Reuters


وشارك ماكيني البالغ عمره 24 عاماً في ما يقرب من 100 مباراة مع الفريق الإيطالي منذ انضمامه في 2020، وأحرز 13 هدفاً كما صنع خمسة أهداف.  

ولعب ماكيني 41 مباراة مع أميركا، وساهم في بلوغ المنتخب دور الستة عشر بكأس العالم الأخيرة في قطر نهاية العام الماضي.  

وسينضم لاعب شالكه السابق إلى مواطنيه تايلر دامز وبريندان أرونسون في ليدز والذي يتولى تدريبه الأميركي جيسي مارش.  

وأصبح ماكيني ثالث المنضمين إلى ليدز في كانون الثاني/يناير الحالي بعد المدافع ماكس فوبر والمهاجم جورجينيو روتر.  

ويحتل ليدز المركز 15 متقدماً بنقطة واحدة على منطقة الهبوط بعد انتهاء نصف الموسم.  

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