لوكاكو يصل ميلانو لإتمام إجراءات عودته إلى إنتر

وصل الهداف الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو صباح الأربعاء إلى ميلانو حيث سيخضع للفحص الطبي الروتيني قبل اتمام إجراءات عودته الى إنتر على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنكليزي، وذلك بعد عام على عودته الى الأخير قادماً من "نيراتسوري" بالذات.

وقال ابن الـ29 عاماً بعد هبوط رحلته في مطار ميلانو-ليناتي صباح الأربعاء وهو يرتدي وشاح إنتر إنه "سعيد للغاية"، وفقاً مقطع فيديو بثته صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الرياضية.

وانتظر عشرات المشجعين سُدىً الهداف البلجيكي مساء الثلاثاء بعدما أعلن المدير الإداري للنادي جوزيبي ماروتا في فترة بعد الظهر عن قرب وصول اللاعب الى ميلانو.

ووفقاً لوسائل الإعلام الإيطالية والإنكليزية، وصل تشيلسي وإنتر الى اتفاق يقضي بعودة لوكاكو الى الفريق الذي توج معه بطلاً لإيطاليا عام 2021، وذلك بعد عام من بيعه الى فريقه السابق مقابل 115 مليون يورو.

وحسب ما ورد في التقارير، تفاوض إنتر على دفع ثمانية ملايين يورو لضم لوكاكو على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع موافقة اللاعب على خفض راتبه من أجل مغادرة "ستامفورد بريدج".