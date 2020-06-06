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الدوري الألماني
ميركاتو

لايبزيغ يفنّد وجود اتفاق مع تشيلسي بشأن فيرنر

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نفى نادي لايبزيغ الالماني الأنباء التي تحدثت عن توصل تشيلسي الانكليزي إلى اتفاق بشأن التعاقد مع هدافه تيمو فيرنر، مشيراً إلى أنّ عملية الانتقال التي تحدثت عنها الصحف الألمانية والإنكليزية بعيدة عن الواقع.

Reuters

وقال المدير الرياضي لنادي لايبزيغ أوليفر مينتسلاف "لم يقم تيمو فيرنر بتفعيل البند الموجود في عقده، ولم نحصل على أي عقد تعاقدي من أي ناد".

وأضاف "تيمو فيرنر يتحكم بالأمور وليس نحن" مشيراً إلى أنّ المهاجم "أعلمنا قبل أسابيع قليلة بأنه يتطلع إلى الانتقال" إلى ناد جديد.

وبحسب تقارير صادرة في الصحف الالمانية والانكليزية خلال الاسبوع الحالي، فإن فيرنر توصل إلى اتفاق للانتقال إلى تشيلسي في نهاية الموسم الحالي مشيرة إلى أنّ النادي اللندني مستعد لتسديد مبلغ 50 مليون يورو لإتمام الصفقة.

واعتبر مينتسلاف بأنه واثق من أنّ رحيل فيرنر في نهاية الموسم لن يخلق أي تعقيدات وختم "أنا واثق من أننا سنجد حلاً مع ناديه الجديد يسمح لنا بالمحافظة على خدماته في صفوفنا حتى نهاية الموسم".

وسجل فيرنر 31 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، بينها 25 في 29 مباراة في البوندسليغا.

لايبزيغ تشيلسي الإنكليزي تيمو فيرنر
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