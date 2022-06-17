English
العربية
تصفيات كأس العالم
ميركاتو

لايبزيغ يضمّ النمساوي شلاغر من فولفسبورغ

من قبل

تعاقد نادي لايبزيغ مع لاعب الوسط النمساوي سافر شلاغر قادمًا من فولفسبورغ غريمه في الدوري الألماني لكرة القدم، وفق ما أعلن الجمعة.

AFP

وقال النادي في بيان "عزّز لايبزيغ خط وسطه بالتوقيع مع سافر شلاغر من غريمه فولفسبورغ. وقّع اللاعب النمساوي الدولي البالغ 24 عامًا عقدًا مدته أربع سنوات حتى عام 2026".

ووفقًا للتقارير، فعّل لايبزيغ بندًا جزائيًا في عقد اللاعب لضمّه وسيدفع له حوالي 12 مليون يورو (12.5 مليون دولار).

قال شلاغر في بيان "لايبزيغ أحد أفضل الفرق في ألمانيا وهو دائمًا في أوروبا، وقد فاز (الموسم الماضي) بأول لقب كبير بتتويجه بكأس ألمانيا".

وتابع "أنا سعيد جدًا للاستمرار في تطوير أدائي هنا".

شارك النمساوي في 81 مباراة مع فولفسبورغ منذ انضمامه إليه في 2019 قادمًا من ريد بول سالسبورغ.

فولفسبورغ ميركاتو لايبزيغ سافر شلاغر
السابق توتنهام يعلن تعاقده مع بيسوما
اقرأ
توتنهام يعلن تعاقده مع بيسوما
التالي
-

آخر الأحداث

>