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دوري أبطال أوروبا
ميركاتو

لايبزيغ يضع حداً لشائعات رحيل مدافعه الفرنسي أوباميكانو

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أعلن نادي لايبزيغ الألماني لكرة القدم الجمعة عن تمديد عقد قلب دفاعه الفرنسي دايو أوباميكانو لعامين إضافيين حتى صيف 2023، ليضع بذلك حداً للشائعات التي ربطته بالرحيل عن صفوفه.

AFP

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي أنّ الأخير "مدد عقد لاعب قلب الدفاع دايو أوباميكانو لمدة عامين حتى حزيران/يونيو 2023".

ووصل الفرنسي (21 عاماً) إلى لايبزيغ في كانون الثاني/يناير 2017 من ريد بول سالسبورغ النمسوي ووقع على عقد مدته أربعة اعوام ونصف حتى حزيران/يونيو 2021.

ومنذ وصوله إلى ألمانيا، خاض الفرنسي 111 مباراة مع لايبزيغ في جميع المسابقات وقد ربطته بعض التقارير مؤخراً بالانتقال إلى أندية عدة أبرزها أرسنال الإنكليزي.

وقال أوباميكانو تعليقاً على تمديد عقده: "أنا في لايبزيغ منذ أكثر من ثلاث سنوات وتمكنت من النمو والتطور بشكل ثابت مع الفريق، أريد أن أستمر على هذا النحو ويوليان ناغلسمان هو مدرب بإمكانه أن يرفعني إلى مستويات أعلى".

ميركاتو أرسنال لايبزيغ
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