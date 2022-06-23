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ميركاتو

لايبزيغ يجدّد عقد هدّافه الفرنسي نكونكو حتّى 2026

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جدّد نادي لايبزيغ الألماني عقد هدافه الفرنسي كريستوفر نكونكو حتى العام 2026، وفق ما أعلن الخميس.

AFP

وقدّم ابن الـ24 عامًا مستويات رائعة الموسم المنصرم مسجلا 35 هدفًا في جميع المسابقات.

وأدّى تألّقه إلى استدعائه للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب الفرنسي الأول في آذار/مارس الفائت وأثار اهتمام ناديه السابق باريس سان جيرمان الذي رحل عنه في صيف 2019 بالإضافة إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي.

قال نكونكو في بيان صادر عن لايبزيغ الخميس "لقد أعجبت حقًا بجهود النادي لإبقائي، لذا أتقدم بالشكر الجزيل للمسؤولين".

وفاز لايبزيغ المدعوم من شركة ريد بول لمشروب الطاقة بكأس ألمانيا الموسم الماضي محققًا أول لقب للنادي الذي تأسّس عام 2009.

وتأهل لايبزيغ مرة أخرى إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل وقال نكونكو إن النادي لديه أهداف كبيرة "صنع لايبزيغ إسمًا لنفسه على الساحة الدولية في السنوات الأخيرة وأظهر أنه بإمكاننا المنافسة على الألقاب".

ميركاتو لايبزيغ كريستوفر نكونكو
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