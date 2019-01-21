كيفن برانس بواتنغ في طريقه إلى برشلونة

وكشفت صحيفة "سبورت" الرياضية الكاتالونية أن برشلونة توصل إلى اتفاق من أجل ضم الغاني خلال فترة الانتقالات الحالية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار التعاقد معه نهائياً الصيف المقبل، فيما كتبت صحيفة العاصمة "آس" الرياضية أن النادي الكتالوني سيدفع 8 ملايين يورو في حال اتخذ قرار الابقاء على إبن الـ31 عاماً بعد انتهاء عقد الاعارة.

ويهدف برشلونة ومدربه أرنستو فالفيردي الى ايجاد البديل الذي بإمكانه مساندة الهداف الأوروغوياني لويس سواريز بعد رحيل منير الحدادي إلى المنافس المحلي إشبيلية.

وسبق للغاني الذي عاد إلى الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد أن قاد اينتراخت فرانكفورت إلى الفوز بالكأس الألمانية العام الماضي، أن لعب في الدوري الإسباني لموسم واحد 2016-2017 مع لاس بالماس بعد انتقاله إليه من ميلان الإيطالي حيث لعب لفترتين بين 2010 و2013 وفي النصف الثاني من موسم 2015-2016.

وبدأ بواتنغ، المولود في ألمانيا والأخ غير الشقيق لنجم بايرن ميونيخ الدولي الألماني جيروم بواتنغ، مشواره مع نادي العاصمة الألمانية هرتا برلين قبل الدفاع عن ألوان توتنهام الإنكليزي وبوروسيا دورتموند الألماني (على سبيل الاعارة) وبورتسموث الإنكليزي وميلان وشالكه الألماني ولاس بالماس وصولا إلى أينتراخت فرانكفورت وساسوولو.