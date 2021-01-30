كومان: إريك غارسيا سيعود إلى برشلونة الموسم المقبل

قال كومان في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه مع أتلتيك بلباو في المرحلة 21 من الدوري الاسباني "تناقشت مع بيب (غوراديولا، مدرب سيتي) لتهنئته بعيده الخمسين (18 كانون الثاني/يناير)، لكننا لم نتحدث عن إريك غارسيا لأن ذلك ليس من مهامي".

تابع كومان "نعرف أنه سيأتي بالتأكيد الموسم المقبل. إذا لم يحصل ذلك في كانون الثاني/يناير سنقبل بذلك ونمضي قدما".

وتدير برشلونة راهنا لجنة مؤقتة بعد استقالة رئيسه جوزيب ماريا بارتوميو، فيما تأجلت الانتخابات الرئاسية إلى7 آذار/مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب الصحف الكاتالونية، لم يمنح المرشحون الثلاثة (جوان لابورتا، فيكتور فونت وتوني فريتشا) الضوء الأخضر لجلب قلب الدفاع الشاب الشتاء الحالي، فيما يجتاز النادي مرحلة دقيقة من الناحية المالية. وكان غارسيا (20 عاماً)، أحد مواهب أكاديمية "لا ماسيا"، قد ترك برشلونة في عمر صغير منتقلاً إلى سيتي في 2017.

