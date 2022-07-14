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ميركاتو

كوليبالي على مشارف التوقيع لتشيلسي

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وصل المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي إلى لندن تمهيدا لانتقاله إلى نادي تشيلسي بحسب ما ذكرت الصحف الانكليزية الخميس.

Reuters

وكشفت الصحف بأنّ كوليبالي (31 عاماً) الذي يلعب في صفوف نابولي منذ عام 2014، سيوقع عقداً لمدة أربع سنوات مشيرة إلى أن قيمة الصفقة ستكون حوالي 40 مليون يورو.

وأضافت بأنّ كوليبالي سيخضع للفحص الطبي تمهيداً لتوقيع العقد ثم الانضمام مباشرة إلى فريقه الذي يعسكر حالياً في لوس آنجليس لخوض سلسلة من المباريات التجريبية استعداداً للموسم المقبل.

وكشفت الصحف أيضاً بأنّ تشيلسي بات قريباً من الحصول على خدمات المدافع الهولندي نايثان أكي من مانشستر سيتي في الأيام المقبلة.

ويحاول مدرب تشيلسي الألماني توماس توخيل من خلال التعاقد مع كوليبالي وأكي سد الثغرة التي تركها رحيل الألماني أنتونيو روديغر إلى ريال مدريد الإسباني والدنماركي أندرياس كريستنسن إلى برشلونة الاسباني أيضاً.

وكان تشيلسي عزز صفوفه بجناح مانشستر سيتي رحيم سترلينغ الاربعاء ولحق بالفريق الى لوس انجليس.

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