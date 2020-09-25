كاندريفا من إنتر إلى سامبدوريا

وبعد أن أمضى أربعة مواسم بألوان إنتر، خاض خلالها 151 مباراة في جميع المسابقات وسجل فيها 18 هدفاً، انتهى المشوار بين "نيراتزوري" والجناح البالغ من العمر 33 عاماً، لتبدأ رحلة جديدة مع سامبدوريا الذي وقع معه حتى حزيران/يونيو 2024 ضمن صفقة تتضمن الإعارة في العام الأول مع إلزامية الشراء بعد ذلك.

وفي بيانه الجمعة، شكر إنتر: "اللاعب على جهوده خلال أعوامه الأربعة معنا".

وبات كاندريفا الذي خاض 54 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي، ثاني لاعب من أصحاب الخبرة الكبيرة يتخلى عنه إنتر في غضون يومين، بعد الأوروغوياني دييغو غودين (34 عاماً) الذي انتقل الخميس إلى كالياري.

وبدأ سامبدوريا الذي يشرف عليه المدرب المخضرم كلاوديو رانييري، الموسم الجديد من الدوري الإيطالي بخسارة قاسية على يد يوفنتوس، بطل المواسم التسعة الماضية، بثلاثية نظيفة الأحد الماضي.