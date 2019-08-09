العربية
English
Français
الدوري الإنكليزي الممتاز
ميركاتو

كاغاوا ينتقل إلى الدرجة الثانية الإسبانية للدفاع عن ألوان سرقسطة

من قبل

انتقل الياباني شينجي كاغاوا إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني حيث سيدافع عن ألوان ريال سرقسطة، وذلك بعد أن أمضى الموسم الماضي في صفوف بشكتاش التركي على سبيل الإعارة من بوروسيا دورتموند الألماني الذي أعلن الجمعة عن رحيل لاعب الوسط الدولي.

Bongarts


وتوّجه رئيس دورتموند هانتس-يواكيم فاتسكه بالشكر إلى النجم الياباني البالغ 30 عاماً، مشيراً إلى أن "شينجي يستحق الثناء من بوروسيا، لقد فاز معنا بالألقاب وكان دائماً في خدمة الفريق".

وقدرت صفقة انتقاله إلى سرقسطة بثلاثة ملايين يورو بحسب وسائل الإعلام.

وبعد أن بدأ مسيرته الاحترافية مع سيريزو أوساكا حيث لعب من 2006 حتى 2010، حل كاغاوا في أوروبا للدفاع عن ألوان دورتموند بالذات عام 2010 قبل أن يوقع لمانشستر يونايتد الإنكليزي (2012-2014) ثم يعود مجدداً إلى الفريق الأصفر والأسود الذي أعاره في منتصف الموسم الماضي لبشكتاش.

وتوج الياباني خلال مشواره مع دورتموند بلقب الدوري الألماني عامي 2011 و2012 بقيادة مدرب ليفربول الإنكليزي الحالي يورغن كلوب، ولقب الكأس المحلية عامي 2012 و2017، إلى جانب احرازه لقب الدوري الممتاز عام 2013 بقميص يونايتد.

ورأى فاتسكه أنّ كاغاوا "مثال للاعب المحترف وشخص مذهل، وسيكون دورتموند على الدوام موطنه الثاني".

شنجي كاغاوا
السابق نيمار يتأرجح بين برشلونة وريال
اقرأ
نيمار يتأرجح بين برشلونة وريال مدريد (تقارير)
التالي لوكاكو يكشف سبب رحيله إلى إنتر
اقرأ
لوكاكو يكشف سبب رحيله إلى إنتر

آخر الأحداث