كاغاوا ينتقل إلى الدرجة الثانية الإسبانية للدفاع عن ألوان سرقسطة



وتوّجه رئيس دورتموند هانتس-يواكيم فاتسكه بالشكر إلى النجم الياباني البالغ 30 عاماً، مشيراً إلى أن "شينجي يستحق الثناء من بوروسيا، لقد فاز معنا بالألقاب وكان دائماً في خدمة الفريق".

وقدرت صفقة انتقاله إلى سرقسطة بثلاثة ملايين يورو بحسب وسائل الإعلام.

وبعد أن بدأ مسيرته الاحترافية مع سيريزو أوساكا حيث لعب من 2006 حتى 2010، حل كاغاوا في أوروبا للدفاع عن ألوان دورتموند بالذات عام 2010 قبل أن يوقع لمانشستر يونايتد الإنكليزي (2012-2014) ثم يعود مجدداً إلى الفريق الأصفر والأسود الذي أعاره في منتصف الموسم الماضي لبشكتاش.

وتوج الياباني خلال مشواره مع دورتموند بلقب الدوري الألماني عامي 2011 و2012 بقيادة مدرب ليفربول الإنكليزي الحالي يورغن كلوب، ولقب الكأس المحلية عامي 2012 و2017، إلى جانب احرازه لقب الدوري الممتاز عام 2013 بقميص يونايتد.

ورأى فاتسكه أنّ كاغاوا "مثال للاعب المحترف وشخص مذهل، وسيكون دورتموند على الدوام موطنه الثاني".